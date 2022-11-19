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3 часа назад

В Челябинской области фура протаранила автобус с вахтовиками

Газета.Ruиещё 1

Грузовой автомобиль врезался автобус, перевозивший вахтовиков в Челябинской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Сегодня в 7:40 на 1568 км автодороги Москва-Челябинск, на территории Ашинского района, в зоне производства дорожных работ, водитель,1963 года рождения, управляя автомобилем МАН, по предварительным данным при неустановленных обстоятельствах выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автобусом ПАЗ, под управлением водителя 1972 года рождения", - говорится в сообщении.

В аварии погиб один пассажир автобуса. Еще пять человек получили травмы различной степени тяжести, они отправлены в больницу. Всего в автобусе находилось 10 пассажиров, которые ехали на вахту. Судя по видео, после удара обе машины отбросило на дорожное ограждение. Отмечается, что на месте происшествия полицейские организовали реверсивное движение для проезда транспорта.

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Ставропольском крае

Ранее сообщалось, что дорожные службы, обслуживающие трассу между Нижним Новгородом и Саранском, уложили асфальт на заснеженную дорогу.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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