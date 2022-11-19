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2 часа назад

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Кузбассе

Газета.Ruиещё 2

Легковой автомобиль и автобус столкнулись в Кузбассе, погибли три человека. Об этом сообщает Telegram-канал полиции Кузбасса.

Три человека погибли в ДТП с автобусом в Кузбассе
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"Сегодня в 6:15 в дежурную часть ОМВД России по Беловскому району поступило сообщение о ДТП на 6-м км автодороги "Белово – Гурьевск – Салаир". Здесь столкнулись автомобиль "Лада Приора" и автобус "Хайгер", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что один из участников ДТП не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения. В результате лобовой аварии оба автомобиля съехали в кювет, находившиеся в салоне легковушки трое мужчин погибли на месте.

Также пострадал один пассажир автобуса. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшей трагедии. Ранее сообщалось, что бензовоз Scania съехал в кювет и перевернулся на дороге в Башкирии. Возможной причиной аварии стало то, что водитель не справился с управлением. Пострадавших в ДТП нет. На место происшествия прибыли пожарные, которые залили машину пеной.

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