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40 минут назад

Поезд протаранил грузовик на одном из участков БАМ, один человек погиб

Газета.Ruиещё 2

В Чунском районе Иркутской области произошла авария на железнодорожном переезде, в ходе которой погиб водитель большегруза, сообщает ГУ МВД России по области.

Поезд протаранил грузовик на одном из участков БАМ, один человек погиб
Фото: СкриншотСкриншот

«По предварительным данным, между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги водитель большегруза допустил выезд на железнодорожный переезд перед грузовым поездом. В результате случившегося автомобиль столкнулся с локомотивом, погиб водитель грузовика. Кроме того, одна колёсная пара сошла с путей», — рассказали в ведомстве.

В полиции уточнили, что 47-летний водитель FAW выехал перед поездом на запрещающий сигнал светофора, мужчина скончался на месте до приезда бригады скорой медицинской помощи.

В РЖД отметили, что машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточно. Для устранения последствий ДТП на место происшествия направлены восстановительные поезда, движение составов на участке временно приостановлено.

«Прогнозируется задержка пассажирских поездов №71 Северобайкальск — Иркутск и №72 Иркутск — Северобайкальск», — добавили в РЖД.

ДТП,FAW,МВД России,РЖД,
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