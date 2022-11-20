Поезд протаранил грузовик на одном из участков БАМ, один человек погиб

«По предварительным данным, между станциями Новочунка и Сосновые родники Восточно-Сибирской железной дороги водитель большегруза допустил выезд на железнодорожный переезд перед грузовым поездом. В результате случившегося автомобиль столкнулся с локомотивом, погиб водитель грузовика. Кроме того, одна колёсная пара сошла с путей», — рассказали в ведомстве.