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3 часа назад

ГИБДД имитировала место ДТП в Курской области

Газета.Ruиещё 1

В Курчатове перед Дворцом культуры сотрудники Госавтоинспекции имитировали место дорожно-транспортного происшествия, сообщили в ГИБДД Курской области.

ГИБДД имитировала место ДТП в Курской области
Фото: Госавтоинспекция Курской области/VKГосавтоинспекция Курской области/VK

В ГИБДД рассказали, что устроили «нестандартный перфоманс» на площади Свободы в честь Всемирного дня памяти жертв ДТП, чтобы почтить память погибших и привлечь внимание общества к дорожно-транспортному травматизму.

Искореженный автомобиль привезли в центр города на манипуляторе. На месте волонтеры-медики проводили мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. Водитель разбитой машины, которая использовалась в качестве экспоната, также посетил мероприятие и рассказал подробности своей аварии. В завершение акции машину провезли по городу.

ДТП,ГИБДД,
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