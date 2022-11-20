ГИБДД имитировала место ДТП в Курской области

В ГИБДД рассказали, что устроили «нестандартный перфоманс» на площади Свободы в честь Всемирного дня памяти жертв ДТП, чтобы почтить память погибших и привлечь внимание общества к дорожно-транспортному травматизму.

Искореженный автомобиль привезли в центр города на манипуляторе. На месте волонтеры-медики проводили мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. Водитель разбитой машины, которая использовалась в качестве экспоната, также посетил мероприятие и рассказал подробности своей аварии. В завершение акции машину провезли по городу.