ГИБДД имитировала место ДТП в Курской области

В Курчатове перед Дворцом культуры сотрудники Госавтоинспекции имитировали место дорожно-транспортного происшествия, сообщили в ГИБДД Курской области.
В ГИБДД рассказали, что устроили «нестандартный перфоманс» на площади Свободы в честь Всемирного дня памяти жертв ДТП, чтобы почтить память погибших и привлечь внимание общества к дорожно-транспортному травматизму.
Искореженный автомобиль привезли в центр города на манипуляторе. На месте волонтеры-медики проводили мастер-классы по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП. Водитель разбитой машины, которая использовалась в качестве экспоната, также посетил мероприятие и рассказал подробности своей аварии. В завершение акции машину провезли по городу.