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2 часа назад

МЧС: автобус перевернулся в Красноярском крае, девять человек доставлены в больницу

Газета.Ruиещё 2

В МЧС Красноярского края заявили, что автобус ПАЗ перевернулся под Богучанами на севере региона, девять человек доставлены в больницу. Об этом сообщает ТАСС.

МЧС: автобус с пассажирами перевернулся в Красноярском крае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Автобус ПАЗ следовал из Таежного в Богучаны, за 400 метров до Богучан он перевернулся. В автобусе находилось 35 человек, все взрослые. Погибших нет, девять человек доставлены на осмотр в районную больницу", — рассказал представитель ведомства.

Ранее на севере Египта произошла автокатастрофа с пассажирским автобусом, в результате которой погибли 19 человек и более 10 пострадали. Инцидент произошел на севере страны в провинции Дакахлия.

Автобус следовал в столицу провинции, город Эль-Мансура. Водитель автобуса не справился с управлением на крутом повороте, после чего машина перевернулась и упала в канал. На месте происшествия погибли 19 человек, еще минимум 10 пострадали.

Местные жители пытались вытащить пострадавших из воды и оказать им помощь. До этого стало известно, что в Уфе местный житель угнал городской автобус и поехал кататься на нем, но был задержан полицией.

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