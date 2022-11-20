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38 минут назад

СМИ: в Индии в результате ДТП пострадали 30 человек

ТАССиещё 1

Не менее 30 человек пострадали в воскресенье в автоаварии 48 автомобилей в центральном индийском штате Махараштра, погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе женщины и дети. Об этом сообщил телеканал NDTV.

СМИ: в Индии в результате ДТП пострадали 30 человек
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его данным, ДТП произошло на трассе Пуна - Бангалор. Бензовоз, у которого отказали тормоза, врезался в несколько автомобилей. После удара из бензовоза на дорогу вылилось топливо, она стала скользкой, что привело к столкновению десятков транспортных средств. Водитель грузовика на большой скорости наехал на группу людей, следовавших вдоль дороги. Девять человек скончались на месте, еще трое - в больнице.

На месте ЧП работают спасатели и пожарные. Из-за аварии на шоссе образовалась многокилометровая пробка.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования родственникам погибших и распорядился выплатить им компенсацию в размере 200 тыс. индийских рупий (около $2,5 тыс.).

В новость внесена правка (21:28 мск) — передается с исправлением в заголовке, верно - пострадали.

ДТП,Нарендра Моди,
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