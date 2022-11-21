«КамАЗ» насмерть сбил 10-летнюю девочку на западе Москвы

«КамАЗ» насмерть задавил 10-летнюю девочку на улице Родниковая в Москве. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на собственный источник.

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Инцидент произошел утром в понедельник, 21 ноября, на пешеходном переходе. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и прокуратуры, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Напомним, что 20 октября на юге Москвы грузовик сбил собственного водителя. Инцидент произошел на Медынской улице, когда мужчина остановился из-за поломки и вышел на дорогу. Большегруз самопроизвольно начал двигаться задним ходом и наехал на автомобилиста, а после столкнулся с припаркованным Hyundai Porter.