Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+2° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
21 ноября

«КамАЗ» насмерть сбил 10-летнюю девочку на западе Москвы

Никита Бородкин

«КамАЗ» насмерть задавил 10-летнюю девочку на улице Родниковая в Москве. Об этом сообщает «МК» со ссылкой на собственный источник.

«КамАЗ» насмерть сбил 10-летнюю девочку на западе Москвы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел утром в понедельник, 21 ноября, на пешеходном переходе. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и прокуратуры, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Водитель сбил женщину с ребенком на «зебре» в Москве

Напомним, что 20 октября на юге Москвы грузовик сбил собственного водителя. Инцидент произошел на Медынской улице, когда мужчина остановился из-за поломки и вышел на дорогу. Большегруз самопроизвольно начал двигаться задним ходом и наехал на автомобилиста, а после столкнулся с припаркованным Hyundai Porter.

Пострадавший скончался на месте от полученных травм. Во втором автомобиле в момент происшествия никого не было.

ДТП,Hyundai Porter,Hyundai,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители