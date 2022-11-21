Президент российского банка насмерть сбил пешехода

Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка («Севзепаинвестпромбанк») Сергей Шевченко на Lexus RX350 насмерть сбил пешехода в подмосковном Одинцово. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 ноября.

Фото: РИА Новости РИА Новости

64-летний мужчина шел по обочине дороги возле села Саввинская Слобода, когда возле жилого дома в квартале Звездочка его сбил Шевченко за рулем автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

62-летний Шевченко занимает должность президента «Севзапинвестпромбанка» с лета 2022 года. До этого он занимал аналогичные посты в «Бинбанке» и «Роскосмосбанке», а также возглавлял Балтийский банк.