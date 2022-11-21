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4 часа назад

Президент российского банка насмерть сбил пешехода в Подмосковье

Никита Бородкин

Президент Северо-Западного инвестиционно-промышленного банка («Севзепаинвестпромбанк») Сергей Шевченко на Lexus RX350 насмерть сбил пешехода в подмосковном Одинцово. Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 ноября.

Президент российского банка насмерть сбил пешехода
Фото: РИА НовостиРИА Новости

64-летний мужчина шел по обочине дороги возле села Саввинская Слобода, когда возле жилого дома в квартале Звездочка его сбил Шевченко за рулем автомобиля. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Ставропольском крае

62-летний Шевченко занимает должность президента «Севзапинвестпромбанка» с лета 2022 года. До этого он занимал аналогичные посты в «Бинбанке» и «Роскосмосбанке», а также возглавлял Балтийский банк.

Напомним, что утром в понедельник, 21 ноября, «КамАЗ» насмерть задавил 10-летнюю девочку на улице Родниковая в Москве. Грузовик наехал на ребенка на пешеходном переходе неподалеку от остановки общественного транспорта.

ДТП,Lexus,Сергей Шевченко,Роскосмосбанк,Севзапинвестпромбанк,Балтийский банк,Бинбанк,
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