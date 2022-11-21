Водитель "девятки" пытался скрыться от гаишников с простреленными колесами

В Иркутской области сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой за нетрезвым нарушителем, рассказали в областном ГУ МВД России.

Ночью на улицах Ангарска полицейские обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21093», который при виде машины со спецсигналами резко увеличил скорость и проигнорировал требования об остановке. Стараясь уйти от погони, водитель нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.

Один из автоинспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам. Лихач продолжил движение, несмотря на полученные повреждения шин и потерю одного из задних колес. Он остановился только лишь после потери переднего колеса, в которое попал полицейский.