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3 часа назад

Водитель Lada попытался скрыться от гаишников с простреленными колесами

Газета.Ru

В Иркутской области сотрудники ГИБДД устроили погоню со стрельбой за нетрезвым нарушителем, рассказали в областном ГУ МВД России.

Водитель "девятки" пытался скрыться от гаишников с простреленными колесами
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Ночью на улицах Ангарска полицейские обратили внимание на автомобиль «ВАЗ-21093», который при виде машины со спецсигналами резко увеличил скорость и проигнорировал требования об остановке. Стараясь уйти от погони, водитель нарушал ПДД и создавал аварийные ситуации.

Один из автоинспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух, а затем открыл огонь по колесам. Лихач продолжил движение, несмотря на полученные повреждения шин и потерю одного из задних колес. Он остановился только лишь после потери переднего колеса, в которое попал полицейский.

Водитель вместе с пассажирами выбежал из салона и попытался скрыться, но его задержали. Выяснилось, что мужчина был пьян.

ДТП,Lada,МВД России,ГИБДД,
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