Военный устроил аварию с двумя погибшими под Чебаркулем

Водителем, который устроил ДТП в Челябинской области с погибшими женщиной и ребенком, был военнослужащий, сообщает сетевое издание «74.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Фото: Управление Госавтоинспекции Челябинской области/VK Управление Госавтоинспекции Челябинской области/VK

Авария произошла вечером 20 ноября в Чебаркульском районе. По данным ГИБДД, 22-летний водитель Toyota Camry решил совершить обгон на участке, где такой маневр запрещен, и на встречной полосе врезался в «ВАЗ-2114». После удара отечественная легковушка столкнулась Chevrolet Niva.

В результате ДТП скончались два пассажира «ВАЗа» — женщина и ее 14-летний сын. Также травмы получили 10-летний пассажир и водитель межмуниципального отдела МВД «Чебаркульский». Отмечается, что последний был в трезвом состоянии, находился на выходном и вез семью знакомого.