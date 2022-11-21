Гаишники врезались в трактор во время погони за нарушителем

Патрульный автомобиль ГИБДД врезался в трактор во время погони за нарушителем в Барнауле, сообщили в ГУ МВД России по Алтайскому краю. Кадры с места событий появились в соцсетях.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Инцидент произошел утром 21 ноября на пересечении проспекта Строителей и улицы Челюскинцев. По предварительным данным, дорожные полицейские на Skoda Octavia преследовали автомобиль Subaru без госномеров, который двигался по полосе для общественного транспорта.

В ходе погони патрульная Skoda врезалась в трактор коммунальной службы, который не уступил ей дорогу, поворачивая на проспект, заявили в полиции. При этом экипаж ДПС двигался на зеленый сигнал светофора.