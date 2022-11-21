Автомобиль "ЗАЗ" оторвался при буксировке и попал в лобовое ДТП

В Липецкой области буксируемый автомобиль оказался на «встречке» и попал в лобовое ДТП, в котором четыре человека получили травмы, сообщает ГИБДД Липецкой области.

Фото: УГИБДД УМВД России по Липецкой области УГИБДД УМВД России по Липецкой области

Инцидент произошел днем 18 ноября в Задонском районе. Автомобиль «ВАЗ-21099» буксировал машину «ЗАЗ» с 61-летним мужчиной за рулем. В какой-то момент буксировочный трос разорвался, после чего «ЗАЗ» выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Vesta под управлением 33-летней женщины.