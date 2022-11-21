В США произошло ДТП с участием залетевшего в магазин Apple внедорожника

В штате Массачусетс водитель внедорожника Toyota 4Runner влетел в магазин Apple Store. В результате ДТП погиб один человек и по меньшей мере 16 получили ранения, сообщает Daily Mail.

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Отмечается, что водитель автомобиля протаранил стеклянный фасад магазина Apple со стороны парковки. Залетев в помещение, внедорожник прижал нескольких человек.

По данным СМИ, четверо пострадавших находятся в критическом состоянии. На место происшествия также был вызван медицинский вертолет. Водитель при этом остался в живых — спасатели достали его из автомобиля окровавленным.

Улица Эппл-Дерби-стрит, где произошел инцидент, была перекрыта.