Массовое ДТП произошло на Камчатке

На Камчатке на федеральной трассе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием более 15 машин.
На федеральной трассе Морпорт – Аэропорт в пригороде Петропавловска-Камчатского произошел дорожный инцидент с участием более 15 машин.
По предварительной информации, причиной массового ДТП стало обледенение трассы, на которой занесло один из автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД по региону.
Отмечается, что о пострадавших пока неизвестно.
Ранее редакция VSE42.Ru писала, что волгоградский пенсионер умер от стресса во время дорожного конфликта.