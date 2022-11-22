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1 час назад

Массовое ДТП произошло на Камчатке

Vse42.ru

На Камчатке на федеральной трассе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с участием более 15 машин.

Массовое ДТП произошло на Камчатке
Фото: ТАССТАСС

На федеральной трассе Морпорт – Аэропорт в пригороде Петропавловска-Камчатского произошел дорожный инцидент с участием более 15 машин.

По предварительной информации, причиной массового ДТП стало обледенение трассы, на которой занесло один из автомобилей. Об этом сообщает УГИБДД по региону.

Отмечается, что о пострадавших пока неизвестно.

Ранее редакция VSE42.Ru писала, что волгоградский пенсионер умер от стресса во время дорожного конфликта.

ДТП,ГИБДД,
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