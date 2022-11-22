Зацепер упал с троллейбуса из-за съехавших штанов

В Симферополе мужчина пытался «зайцем» проехать на троллейбусе в центре города, но свалился на асфальт, сообщает «Mash на волне».

На записи от очевидцев видно, как мужчина подходит к троллейбусу и хватается за лестницу сзади, но в какой-то момент с безбилетника начинают спадать штаны. Мужчина пытается удержать штаны одной рукой, держась на троллейбус другой рукой, но спустя несколько секунд падает, когда транспорт набирает скорость.