В Москве произошло массовое ДТП с участием скорой

В Москве на Севастопольском проспекте произошло массовое ДТП с участием скорой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По данным телеканала, на дороге столкнулись как минимум шесть машин — пять легковых авто и карета скорой помощи. Предварительно, массовое ДТП произошло из-за гололеда.

В момент аварии в машине скорой помощи пациентов не было, пострадал медицинский работник.