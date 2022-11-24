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1 час назад

В Москве столкнулись пять машин и скорая

Lenta.ruиещё 3

В Москве на Севастопольском проспекте произошло массовое ДТП с участием скорой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В Москве произошло массовое ДТП с участием скорой
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, на дороге столкнулись как минимум шесть машин — пять легковых авто и карета скорой помощи. Предварительно, массовое ДТП произошло из-за гололеда.

В момент аварии в машине скорой помощи пациентов не было, пострадал медицинский работник.

В ночь на четверг, 24 ноября, из-за сильного гололеда на Новогиреевской эстакаде, находящейся на востоке Москвы, произошло массовое столкновение 12 автомобилей. Среди поврежденных машин оказалось маршрутное такси.

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