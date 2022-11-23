Помощница прокурора погибла после разворота через две сплошные

Отмечается, что 30-летняя сотрудница прокуратуры была за рулем Mazda и ехала в сторону Песчаных Ковалей. В какой-то момент она решила развернуться через двойную сплошную линию, однако не пропустила встречный автомобиль Mitsubishi, который и врезался в ее машину.