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1 час назад

Помощница районного прокурора Казани погибла после разворота через две сплошные

Газета.Ru

Помощник прокурора Приволжского района Казани погибла в ДТП. Об этом сообщает Telegram-канал «В Татарстане Поймут».

Помощница прокурора погибла после разворота через две сплошные
Фото: DepositphotosDepositphotos

Отмечается, что 30-летняя сотрудница прокуратуры была за рулем Mazda и ехала в сторону Песчаных Ковалей. В какой-то момент она решила развернуться через двойную сплошную линию, однако не пропустила встречный автомобиль Mitsubishi, который и врезался в ее машину.

После удара женщина еще некоторое время оставалась жива, но позже умерла.

Ранее сообщалось, что депутат, сбивший шестилетнего мальчика, выплатит его матери полмиллиона рублей.

ДТП,Mazda,Mitsubishi,
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