Фура с алкоголем сгорела после лобового столкновения с зерновозом

Грузовик с алкоголем полностью сгорел после ДТП с«КамАЗом» в станице Воронежской Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

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Отмечается, что зерновоз «КамАЗ», двигаясь со стороны Усть- Лабинска в сторону Краснодара, в районе станицы Воронежской выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим грузовым «КамАЗом», перевозившем алкогольную продукцию. После этого фура с алкоголем загорелась.

Одному из водителей понадобилась медицинская помощь. Он доставлен в больницу с переломами ног.