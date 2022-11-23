Фура с алкоголем сгорела после лобового столкновения с зерновозом

Грузовик с алкоголем полностью сгорел после ДТП с«КамАЗом» в станице Воронежской Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Отмечается, что зерновоз «КамАЗ», двигаясь со стороны Усть- Лабинска в сторону Краснодара, в районе станицы Воронежской выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим грузовым «КамАЗом», перевозившем алкогольную продукцию. После этого фура с алкоголем загорелась.
Одному из водителей понадобилась медицинская помощь. Он доставлен в больницу с переломами ног.
Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде военный грузовик столкнулся с легковушкой. В результате автомобильной аварии пострадал один человек.