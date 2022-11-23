Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+1° в 
USD 60.66EUR 62.18
Войти в почту
39 минут назад

Фура с алкоголем сгорела после лобового столкновения с зерновозом в станице Воронежской

Газета.Ru

Грузовик с алкоголем полностью сгорел после ДТП с«КамАЗом» в станице Воронежской Краснодарского края. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».

Фура с алкоголем сгорела после лобового столкновения с зерновозом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Отмечается, что зерновоз «КамАЗ», двигаясь со стороны Усть- Лабинска в сторону Краснодара, в районе станицы Воронежской выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с другим грузовым «КамАЗом», перевозившем алкогольную продукцию. После этого фура с алкоголем загорелась.

Одному из водителей понадобилась медицинская помощь. Он доставлен в больницу с переломами ног.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде военный грузовик столкнулся с легковушкой. В результате автомобильной аварии пострадал один человек.

ДТП,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители