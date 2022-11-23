Для тушения горящей Tesla Model S потребовалось 45 тысяч литров воды

В США (Моррис, Миннесота) произошло возгорание Tesla Model S, которая была получена Бобом и Мишель всего лишь неделей ранее. Пара рассказала ABC27, что они поехали навестить родственника, на трассе, по которой они следовали, лежал кусок дорожного полотна - избежать встречи с ним не удалось.
Предполагается, что удар пришёлся по днищу, где расположен аккумулятор. Сначала, как сообщили участники событий, появился дым, после чего Боб, Мишель и их собака покинули салон и вызвали пожарных, оказавшихся неготовыми к такому заданию.
Дело не в том, что спасатели отнеслись к работе с пренебрежением каких-то норм и правил: обе цистерны суммарным объёмом более 15 тысяч литров были заполнены, и бригады отправились на ликвидацию пламени. Вылив все запасы на горящую "Тесла" и поняв, что проблема не решена, пожарные вызвали подкрепление из других пожарных частей. Суммарно для тушения было потрачено 45 425 литров воды, что, по словам пожарных, почти в 24 раза больше, чем требуется на тушение обычного автомобиля.
"Наличие литий-ионной батареи потребовало дополнительных цистерн, поскольку автомобиль продолжал то и дело воспламеняться, - прокомментировали в добровольческой пожарной бригады Морриса. - В общей сложности экипажам потребовалось два часа, в течение которых автомобиль поливался водой, чтобы снизить высокую температуру и полностью ликвидировать причину возгорания".