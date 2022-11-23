Бронетранспортер врезался в пассажирский автобус в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на пересечении улицы Песочной и Выборгского шоссе. Судя по видео, автобус поворачивал направо на перекрестке, когда в его заднюю часть въехал бронетранспортер. У автобуса повреждена кузовная деталь, в которую вмонтирован фонарь и стоп-сигнал. У военной машины повреждений нет.

На место происшествия прибыли машины ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.