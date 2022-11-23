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1 час назад

В Санкт-Петербурге БТР врезался в пассажирский автобус

Газета.Ru

Бронетранспортер врезался в пассажирский автобус в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Мегаполис. ДТП и ЧП. Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на пересечении улицы Песочной и Выборгского шоссе. Судя по видео, автобус поворачивал направо на перекрестке, когда в его заднюю часть въехал бронетранспортер. У автобуса повреждена кузовная деталь, в которую вмонтирован фонарь и стоп-сигнал. У военной машины повреждений нет.

На место происшествия прибыли машины ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде военный грузовик столкнулся с легковушкой. Инцидент произошел на ул. Большая Санкт-Петербургская, д. 73. Автомобиль Renaul Logan выезжал с второстепенной дороги на главную, когда в него врезался военный грузовик «КамАЗ». Пострадал один человек.

ДТП,Видео,ГИБДД,
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