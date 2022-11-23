В Ленинградской области фура раздавила легковой автомобиль с людьми

Столкновение грузового автомобиля MAN и универсала Lada Largus произошло сегодня ночью в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Аварийно-спасательной службы ЛО.

«Сегодня на 105-м км трассы Кола произошло столкновение грузового автомобиля MAN и автомобиля Lada Largus. В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки автомобиля Лада , одна из которых оказалась зажата в салоне. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога деблокировали женщину и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по фото с места происшествия, после удара обе машины съехали в кювет. При этом грузовая машина опрокинулась на легковушку и практически смяла ее. На месте ДТП работали восемь спасателей. О том, что стало причиной происшествия, не сообщается.