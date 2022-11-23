Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 60.50EUR 62.28
Войти в почту
2 часа назад

В Ленинградской области фура раздавила легковой автомобиль с людьми

Газета.Ru

Столкновение грузового автомобиля MAN и универсала Lada Largus произошло сегодня ночью в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал Аварийно-спасательной службы ЛО.

В Ленинградской области фура раздавила легковой автомобиль с людьми
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛОАварийно-спасательная служба ЛО

«Сегодня на 105-м км трассы Кола произошло столкновение грузового автомобиля MAN и автомобиля Lada Largus. В результате ДТП пострадали водитель и две пассажирки автомобиля Лада, одна из которых оказалась зажата в салоне. Спасатели поисково-спасательного отряда г. Новая Ладога деблокировали женщину и передали пострадавших сотрудникам скорой помощи», — говорится в сообщении ведомства.

Судя по фото с места происшествия, после удара обе машины съехали в кювет. При этом грузовая машина опрокинулась на легковушку и практически смяла ее. На месте ДТП работали восемь спасателей. О том, что стало причиной происшествия, не сообщается.

ДТП,Lada Largus,Lada,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители