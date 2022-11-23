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18 минут назад

12 машин столкнулись на Новогиреевской эстакаде в Москве

Илья Родин

На востоке Москвы произошла массовая авария. На Новогиреевской эстакаде столкнулись 12 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

12 машин столкнулись на Новогиреевской эстакаде в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Источник пояснил, что «произошло ДТП с участием 12 автомобилей. Перекрыто для движения две полосы».

Собеседник агентства отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

В настоящее время на месте инцидента работают инспекторы ГИБДД. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, сообщает РЕН ТВ.

ДТП,ГИБДД,
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