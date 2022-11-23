12 машин столкнулись на Новогиреевской эстакаде в Москве

На востоке Москвы произошла массовая авария. На Новогиреевской эстакаде столкнулись 12 автомобилей. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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Источник пояснил, что «произошло ДТП с участием 12 автомобилей. Перекрыто для движения две полосы».

Собеседник агентства отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.