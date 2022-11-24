Разбивший стекло автобуса из рогатки россиянин получил 2,5 года колонии

Псковский городской суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии строгого режима за то, что он разбил стекло автобуса из рогатки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.
Инцидент произошел 29 апреля 2022 года в Пскове. В тот день мужчина, находясь в салоне автомобиля вместе с друзьями, взял рогатку и выстрелил в стекло пассажирского автобуса — снаряд разбил окно. Позднее злоумышленника задержали сотрудники полиции.
Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия») — суд признал его виновным. Отмечается, что ранее житель Пскова уже был судим за уголовные преступления разной степени тяжести.
Напомним, что в апреле 2018 года жителя Москвы осудили за схожее преступление. Мужчина в течение нескольких дней расстреливал проезжающие мимо автомобили из спортивной рогатки. Суд назначил хулигану 2,5 года лишения свободы условно, а также постановил взыскать пользу потерпевших 96,7 тысяч рублей для возмещения материального ущерба.