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4 часа назад

Разбивший стекло автобуса из рогатки россиянин получил 2,5 года колонии

Никита Бородкин

Псковский городской суд приговорил мужчину к 2,5 годам колонии строгого режима за то, что он разбил стекло автобуса из рогатки. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Псковской области.

Разбивший стекло автобуса из рогатки россиянин получил 2,5 года колонии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел 29 апреля 2022 года в Пскове. В тот день мужчина, находясь в салоне автомобиля вместе с друзьями, взял рогатку и выстрелил в стекло пассажирского автобуса — снаряд разбил окно. Позднее злоумышленника задержали сотрудники полиции.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство с применением предмета, используемого в качестве оружия») — суд признал его виновным. Отмечается, что ранее житель Пскова уже был судим за уголовные преступления разной степени тяжести.

Напомним, что в апреле 2018 года жителя Москвы осудили за схожее преступление. Мужчина в течение нескольких дней расстреливал проезжающие мимо автомобили из спортивной рогатки. Суд назначил хулигану 2,5 года лишения свободы условно, а также постановил взыскать пользу потерпевших 96,7 тысяч рублей для возмещения материального ущерба.

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