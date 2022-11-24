На Кубани параплан упал на автомобиль

Параплан с мотором упал на автомобиль на Кубани, в результате происшествия погибли пилоты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы в российском регионе.

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Все произошло в кубанском городе Хадыженск. На месте работают сотрудники экстренных служб, другие обстоятельства происшествия сейчас выясняются.

Очевидцы в соцсетях опубликовали кадры, на которых запечатлены последствий падения параплана.