На Кубани параплан упал на автомобиль

В краснодарском городе Хадыженск параплан упал на две легковых машины. Как сообщает Telegram-канал «112», пилот и пассажир параплана погибли.
Параплан с мотором упал рядом со стадионом в Хадыженске 24 ноября, уточняют «Кубанские новости». Возгорания не произошло.
Погибшим было 46 лет и 31 год. Причины происшествия пока неизвестны.
В конце октября в Адыгее разбился мотодельтаплан, жертвами стали двое - пилот и пассажирка. Чуть раньше неподалеку от Петропавловска-Камчатского при падении параплана погибли два человека.