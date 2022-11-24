На Кубани параплан упал на автомобиль

В краснодарском городе Хадыженск параплан упал на две легковых машины. Как сообщает Telegram-канал «112», пилот и пассажир параплана погибли.

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Параплан с мотором упал рядом со стадионом в Хадыженске 24 ноября, уточняют «Кубанские новости». Возгорания не произошло.

Погибшим было 46 лет и 31 год. Причины происшествия пока неизвестны.