Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 60.39EUR 62.78
Войти в почту
3 часа назад

Параплан рухнул на автомобили под Краснодаром

Мария Иванова

В краснодарском городе Хадыженск параплан упал на две легковых машины. Как сообщает Telegram-канал «112», пилот и пассажир параплана погибли.

На Кубани параплан упал на автомобиль
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Параплан с мотором упал рядом со стадионом в Хадыженске 24 ноября, уточняют «Кубанские новости». Возгорания не произошло.

Погибшим было 46 лет и 31 год. Причины происшествия пока неизвестны.

В конце октября в Адыгее разбился мотодельтаплан, жертвами стали двое - пилот и пассажирка. Чуть раньше неподалеку от Петропавловска-Камчатского при падении параплана погибли два человека.

ДТП,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители