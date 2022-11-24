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2 часа назад

Метрополитен отсудил 400 тыс. рублей у виновника массового ДТП

Газета.Ru

Суд постановил взыскать почти 400 тыс. рублей в пользу «Петербургского метрополитена» с виновника массового ДТП на КАД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Метрополитен отсудил 400 тыс. рублей у виновника массового ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Авария произошла весной прошлого года. Согласно постановлению ГИБДД, водитель Daewoo остановился на автомагистрали вне специальной площадки, нарушив ПДД, и спровоцировал аварию, в результате которой повреждения получили еще четыре автомобиля: грузовой фургон, принадлежащий СПб ГУП «Петербургский метрополитен», Scania, Volkswagen и Renault.

Экспертиза заключила, что стоимость ремонта принадлежащей метрополитену машины составляет более 391 тыс. рублей. Страховки у водителя Daewoo, по вине которого произошло ДТП не оказалось, и предприятие обратилось в суд.

Водитель Daewoo на заседание Красногвардейского районного суда не явился и возражений по иску не представил. Суд постановил взыскать с него средства за ущерб транспортного средства «Петербургского метрополитена» и судебные расходы в размере 13,6 тыс. рублей.

ДТП,Renault,Volkswagen,ГИБДД,
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