Метрополитен отсудил 400 тыс. рублей у виновника массового ДТП

Суд постановил взыскать почти 400 тыс. рублей в пользу «Петербургского метрополитена» с виновника массового ДТП на КАД. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авария произошла весной прошлого года. Согласно постановлению ГИБДД, водитель Daewoo остановился на автомагистрали вне специальной площадки, нарушив ПДД, и спровоцировал аварию, в результате которой повреждения получили еще четыре автомобиля: грузовой фургон, принадлежащий СПб ГУП «Петербургский метрополитен», Scania, Volkswagen и Renault.

Экспертиза заключила, что стоимость ремонта принадлежащей метрополитену машины составляет более 391 тыс. рублей. Страховки у водителя Daewoo, по вине которого произошло ДТП не оказалось, и предприятие обратилось в суд.