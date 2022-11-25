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1 час назад

Подросток без прав сбил женщину на пешеходном переходе в Москве

Никита Бородкин

В Москве 17-летний подросток без водительских прав сбил женщину на пешеходном переходе на улице Красноярская. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичную прокуратуру.

Инцидент произошел поздним вечером 24 ноября. Молодой человек находился за рулем Toyota Corolla, когда наехал на 30-летнюю женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшей потребовалась госпитализации.

Как объяснил подросток, автомобиль он купил в начале ноября, скрыв от продавца свой возраст. Прокуратура контролирует расследование ДТП, а также обстоятельств приобретения и использования несовершеннолетним транспортного средства.

Напомним, что в понедельник, 21 ноября, «КамАЗ» сбил 10-летнюю девочку в Москве. Инцидент произошел на улице Родниковая в Солнцево. От полученных травм ребенок скончался на месте.

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