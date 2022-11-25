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5 минут назад

Массовая авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве

Газета.Ruиещё 4

Авария с участием нескольких автомобилей произошла сегодня днем в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Массовая авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве
Фото: TelegramTelegram

«В Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Судя по фото, участниками дорожно-транспортного происшествия стали пять автомобилей, среди которых грузовик и такси. Серьезнее всего пострадала черная машина, у которой разбита вся передняя часть. Отмечается, что в результате ДТП перекрыты две полосы из трех. Движение на месте аварии осложнено.

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