Массовая авария произошла в Лефортовском тоннеле в Москве

Авария с участием нескольких автомобилей произошла сегодня днем в Лефортовском тоннеле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В Лефортовском тоннеле (внешняя сторона ТТК) столкнулись несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Судя по фото, участниками дорожно-транспортного происшествия стали пять автомобилей, среди которых грузовик и такси. Серьезнее всего пострадала черная машина, у которой разбита вся передняя часть. Отмечается, что в результате ДТП перекрыты две полосы из трех. Движение на месте аварии осложнено.