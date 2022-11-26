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34 минуты назад

Дочь Анастасии Заворотнюк попала в ДТП

Vse42.ruиещё 3

Старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна написала в своих социальных сетях о том, что попала в автомобильную аварию.

Дочь Анастасии Заворотнюк попала в ДТП
Фото: соцсетисоцсети

Анна Заворотнюк рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что попала в ДТП в Москве. Она уточнила, что во время аварии находилась на пассажирском сиденье. Автомобиль, в котором она ехала, столкнулся с такси.

– Стояли в левом ряду на светофоре, загорелся зеленый, мы начали разворачиваться, не успели завершить маневр и получили в колесо. Никто не пострадал, Слава Богу! – написала Анна Заворотнюк.

Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.

Анна Заворотнюк тайно вышла замуж и покинула страну

"Газета.ru" пишет, что у самой Анны Заворотнюк нет водительских прав.

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