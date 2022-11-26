Дочь Анастасии Заворотнюк попала в ДТП

Старшая дочь звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк Анна написала в своих социальных сетях о том, что попала в автомобильную аварию.
Анна Заворотнюк рассказала своим подписчикам в соцсетях о том, что попала в ДТП в Москве. Она уточнила, что во время аварии находилась на пассажирском сиденье. Автомобиль, в котором она ехала, столкнулся с такси.
– Стояли в левом ряду на светофоре, загорелся зеленый, мы начали разворачиваться, не успели завершить маневр и получили в колесо. Никто не пострадал, Слава Богу! – написала Анна Заворотнюк.
Уточняется, что в результате ДТП никто не пострадал.
"Газета.ru" пишет, что у самой Анны Заворотнюк нет водительских прав.