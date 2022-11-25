Два ребенка пострадали в ДТП с грузовиком на МКАД

На 17-м километре МКАД произошло ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика. Об этом в пятницу, 25 ноября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах города.

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По словам собеседника «ВМ», в аварии пострадали пять человек, среди них было двое детей. Сейчас их всех осматривают врачи скорой помощи.

До этого стало известно, что на юго-востоке Москвы в Лефортовском тоннеле столкнулись несколько автомобилей.