Микроавтобус попал в ДТП в Турции, пострадали 22 человека

Микроавтобус и грузовик столкнулись в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает media.az.

Фото: Media.az Media.az

Авария произошла на трассе Еркесик-Орен в районе населенного пункта Чакаллар. После столкновения двух машин микроавтобус съехал в кювет. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из деформированного грузовика водителя и находившегося рядом с ним пассажира.

Всего в аварии пострадало 22 человека, все они отправлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.