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2 часа назад

Микроавтобус попал в ДТП в Турции, пострадали 22 человека

Газета.Ru

Микроавтобус и грузовик столкнулись в турецкой провинции Мугла. Об этом сообщает media.az.

Микроавтобус попал в ДТП в Турции, пострадали 22 человека
Фото: Media.azMedia.az

Авария произошла на трассе Еркесик-Орен в районе населенного пункта Чакаллар. После столкновения двух машин микроавтобус съехал в кювет. Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из деформированного грузовика водителя и находившегося рядом с ним пассажира.

Всего в аварии пострадало 22 человека, все они отправлены в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что водители Porsche и BMW столкнулись у пункта оплаты проезда, не желая уступать дорогу.

ДТП,BMW,Porsche,
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