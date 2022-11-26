Водитель внедорожника сгорел после ДТП с грузовиком

Грузовик и внедорожник столкнулись на трассе у деревни Бабино под городом Гусь-Хрустальный. Об этом сообщает паблик "Типичный Владимир" в социальной сети "Вконтакте".

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Автомобиль "Lexus GX 460" двигался в сторону города Гусь-Хрустальный. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки MAN. После лобового столкновения внедорожник загорелся. Сидевший за рулем мужчина сгорел.

Водитель большегрузной машины получил черепно-мозговую травму. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.