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1 час назад

Водитель внедорожника сгорел после ДТП с грузовиком

Газета.Ruиещё 1

Грузовик и внедорожник столкнулись на трассе у деревни Бабино под городом Гусь-Хрустальный. Об этом сообщает паблик "Типичный Владимир" в социальной сети "Вконтакте".

Водитель внедорожника сгорел после ДТП с грузовиком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Автомобиль "Lexus GX 460" двигался в сторону города Гусь-Хрустальный. Он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки MAN. После лобового столкновения внедорожник загорелся. Сидевший за рулем мужчина сгорел.

Водитель большегрузной машины получил черепно-мозговую травму. Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области два человека утонули в автомобиле во время распития спиртных напитков. Машина скатилась в реку.

ДТП,Lexus GX,Lexus,
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