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40 минут назад

Пять человек погибли в автомобильной аварии в Карачаево-Черкессии

Газета.Ru

Два легковых автомобиля столкнулись минувшей ночью в Карачаево-Черкесской республике. Об этом сообщает ren.tv.

Пять человек погибли в ДТП в Черкесске
Фото: DepositphotosDepositphotos

Дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи 26 ноября. Две легковушки столкнулись в столице республики, городе Черкесск. В результате ДТП погибли пять человек.

Отмечается, что в аварии выжил один пассажир. Врачи оказывают ему помощь. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

Ранее стало известно, что грузовик и внедорожник столкнулись на трассе у деревни Бабино под городом Гусь-Хрустальный. Сидевший за рулем легковой машины мужчина сгорел. Водитель большегрузной машины получил черепно-мозговую травму.

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