Пять человек погибли в ДТП в Черкесске

Два легковых автомобиля столкнулись минувшей ночью в Карачаево-Черкесской республике. Об этом сообщает ren.tv.
Дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи 26 ноября. Две легковушки столкнулись в столице республики, городе Черкесск. В результате ДТП погибли пять человек.
Отмечается, что в аварии выжил один пассажир. Врачи оказывают ему помощь. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.
Ранее стало известно, что грузовик и внедорожник столкнулись на трассе у деревни Бабино под городом Гусь-Хрустальный. Сидевший за рулем легковой машины мужчина сгорел. Водитель большегрузной машины получил черепно-мозговую травму.