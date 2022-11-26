Пять человек погибли в ДТП в Черкесске

Два легковых автомобиля столкнулись минувшей ночью в Карачаево-Черкесской республике. Об этом сообщает ren.tv.

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Дорожно-транспортное происшествие произошло около двух часов ночи 26 ноября. Две легковушки столкнулись в столице республики, городе Черкесск. В результате ДТП погибли пять человек.

Отмечается, что в аварии выжил один пассажир. Врачи оказывают ему помощь. Полиция выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.