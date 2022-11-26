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1 час назад

В Узбекистане в результате ДТП с автобусом и грузовиком погибли три человека

Газета.Ruиещё 1

Три человека погибли, еще почти 40 пострадали после аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Андижанской области на востоке Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав республики.

В Узбекистане в результате ДТП с автобусом и грузовиком погибли три человека
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как уточняется, 26 ноября на трассе А-373 Ташкент-Ош-Андижан в Андижанской области произошло столкновение автобуса Isuzu и грузового транспортного средства.

«В результате ДТП три человека скончались на месте и 38 получил телесные повреждения», — уточнили в министерстве.

ДТП произошло в 6.10 мск в условиях тумана, пояснили в УВД Андижанской области. Установлено, что водитель автобус выехал на встречную полосу.

Пострадавшие в ходе происшествия доставлены в медуреждение.

ДТП,Isuzu,
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