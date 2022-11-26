В Узбекистане в результате ДТП с автобусом и грузовиком погибли три человека

Три человека погибли, еще почти 40 пострадали после аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика в Андижанской области на востоке Узбекистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав республики.
Как уточняется, 26 ноября на трассе А-373 Ташкент-Ош-Андижан в Андижанской области произошло столкновение автобуса Isuzu и грузового транспортного средства.
«В результате ДТП три человека скончались на месте и 38 получил телесные повреждения», — уточнили в министерстве.
ДТП произошло в 6.10 мск в условиях тумана, пояснили в УВД Андижанской области. Установлено, что водитель автобус выехал на встречную полосу.
Пострадавшие в ходе происшествия доставлены в медуреждение.