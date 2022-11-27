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2 часа назад

В ДТП в Якутии пострадали 12 человек

Деловая газета "Взгляд"иещё 10

Более 50 человек находились в салоне пассажирского автобуса, столкнувшегося с большегрузом в Якутии. По уточненным данным, пострадали водитель и 11 пассажиров автобуса, сообщило управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

В ДТП в Якутии пострадали 12 человек
Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД ПО РС (Я).ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД ПО РС (Я).

По сообщению УГИБДД, в медицинское учреждение доставлены водитель автобуса и 11 пассажиров, всего в салоне автобуса находились более 50 человек, передает ТАСС.

Как сообщила прокуратура региона, в результате аварии госпитализированы два человека.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате ДТП на трассе «Лена» пострадали 11 человек.

ДТП,ГИБДД,
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