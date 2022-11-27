В ДТП в Якутии пострадали 12 человек

Более 50 человек находились в салоне пассажирского автобуса, столкнувшегося с большегрузом в Якутии. По уточненным данным, пострадали водитель и 11 пассажиров автобуса, сообщило управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).

Фото: ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД ПО РС (Я). ПРЕСС-СЛУЖБА УПРАВЛЕНИЯ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ МВД ПО РС (Я).

По сообщению УГИБДД, в медицинское учреждение доставлены водитель автобуса и 11 пассажиров, всего в салоне автобуса находились более 50 человек, передает ТАСС.

Как сообщила прокуратура региона, в результате аварии госпитализированы два человека.