В ДТП в Якутии пострадали 12 человек

Более 50 человек находились в салоне пассажирского автобуса, столкнувшегося с большегрузом в Якутии. По уточненным данным, пострадали водитель и 11 пассажиров автобуса, сообщило управление Госавтоинспекции МВД по Республике Саха (Якутия).
По сообщению УГИБДД, в медицинское учреждение доставлены водитель автобуса и 11 пассажиров, всего в салоне автобуса находились более 50 человек, передает ТАСС.
Как сообщила прокуратура региона, в результате аварии госпитализированы два человека.
Ранее в воскресенье сообщалось, что в результате ДТП на трассе «Лена» пострадали 11 человек.