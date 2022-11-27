Cбившая мать и детей в Москве потеряла сознание за рулем

Женщина утверждает, что во время движения потеряла сознание, из-за чего не справилась с управлением. Сейчас с ней работают сотрудники правоохранительных органов. В ближайшее время она будет направлена на медосвидетельствование. Подозреваемая находится в шоковом состоянии.

Уточняется, что женщина получила водительские права в 2019 году. Напомним, вечером 27 ноября 2022 года недалеко от дома 15/10 на улице Свободы в Москве водитель легкового автомобиля Kia не справился с управлением и на большой скорости выехал на тротуар. В это время там стояли мать, ее сын дошкольного возраста и маленький ребенок в коляске. На кадрах, записанных камерами скрытого видеонаблюдения видно, что транспортное средство перевернулось после столкновения. Один из детей был экстренно госпитализирован, сейчас ему оказывают помощь в больнице. После аварии второй ребенок находился в состоянии клинической смерти. Врачи пытались его реанимировать в карете скорой помощи, однако у них не получилось это сделать. Ребенок погиб на месте ДТП.