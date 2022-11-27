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29 минут назад

Украинские военные пострадали в смертельном ДТП с эстонским автобусом в Латвии

Ura.Ru

Украинские военнослужащие пострадали в дорожно-транспортном происшествии с эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса. Об этом сообщила в воскресенье, 27 ноября, пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.

Украинские военные попали в смертельное ДТП в Латвии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В субботу вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, выполнявший заказ эстонских Сил обороны.В аварии погиб водитель автобуса и пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военных», — говорится в сообщении.

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Военнослужащие, по информации эстонских Сил обороны, доставлены в больницу. Причины аварии выясняются. По данным латвийской полиции, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши.

Ранее экс-глава минфина Польши призвал Украину остановить конфликт ценой своих территорий. А армия РФ уничтожила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область.

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