Украинские военные попали в смертельное ДТП в Латвии

«В субботу вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, выполнявший заказ эстонских Сил обороны.В аварии погиб водитель автобуса и пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военных», — говорится в сообщении.