Украинские военные попали в смертельное ДТП в Латвии

Украинские военнослужащие пострадали в дорожно-транспортном происшествии с эстонским автобусом в Латвии, погиб водитель автобуса. Об этом сообщила в воскресенье, 27 ноября, пресс-служба главного штаба эстонских Сил обороны.
«В субботу вечером на 99-м километре трассы Via Baltica в Айнажи Лимбажского края Латвии столкнулись грузовик и пассажирский автобус, выполнявший заказ эстонских Сил обороны.В аварии погиб водитель автобуса и пострадали один эстонский солдат и несколько украинских военных», — говорится в сообщении.
Военнослужащие, по информации эстонских Сил обороны, доставлены в больницу. Причины аварии выясняются. По данным латвийской полиции, автобус вез пассажиров в Эстонию из Польши.
Ранее экс-глава минфина Польши призвал Украину остановить конфликт ценой своих территорий. А армия РФ уничтожила дивизион ВСУ, который обстреливал Белгородскую область.