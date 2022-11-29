Страшное ДТП с жертвами произошло на севере Москвы

Автокатастрофа произошла на севере Москвы. Автомобиль на большой скорости влетел в ограждение, погибли два человека в машине. Трагедия произошла около дома 94 по Ленинградскому шоссе, пишет РЕН ТВ.

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В результате столкновения с ограждением автомобиль Peugeot сильно покорежило. В момент аварии внутри автомобиля находились два человека. Оба погибли. Сейчас спасатели пытаются извлечь тела из искореженного авто.