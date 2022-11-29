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1 час назад

На севере Москвы два человека погибли в ДТП, на месте работают спасатели

Газета.Ruиещё 2

Автокатастрофа произошла на севере Москвы. Автомобиль на большой скорости влетел в ограждение, погибли два человека в машине. Трагедия произошла около дома 94 по Ленинградскому шоссе, пишет РЕН ТВ.

Страшное ДТП с жертвами произошло на севере Москвы
Фото: ТАССТАСС

В результате столкновения с ограждением автомобиль Peugeot сильно покорежило. В момент аварии внутри автомобиля находились два человека. Оба погибли. Сейчас спасатели пытаются извлечь тела из искореженного авто.

Другой информации на данный момент нет. Дептранс сообщает, что движение на Ленинградском шоссе не затруднено.

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