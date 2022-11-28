Буйнов рассказал о недавнем ДТП в центре Москвы

"Въехал в мою машину Слава, хороший мужик. Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу наверх. Вижу, что человек сдает задом, я ему сигналю и он увидел, затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза", - рассказал Буйнов.