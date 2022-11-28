Буйнов рассказал о недавнем ДТП в центре Москвы

Певец Александр Буйнов в эфире шоу "Звезды сошлись" рассказал, что недавно попал в аварию в центре Москвы. После ДТП артист не пострадал.
"Въехал в мою машину Слава, хороший мужик. Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу наверх. Вижу, что человек сдает задом, я ему сигналю и он увидел, затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза", - рассказал Буйнов.
Мужчина, который ехал на фургоне, протаранил любимую "Волгу" исполнителя. Буйнов пожаловался, что столкнулся с отсутствием оригинальных запчастей на автомобиль. Ведущая программы Лера Кудрявцева призвала зрителей помочь артисту найти запчасти на "Волгу 1957".