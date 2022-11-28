Появились подробности смертельного наезда москвички на женщину с детьми

Виновница смертельного ДТП на северо-западе Москвы столкнулась с трамваем перед наездом на пешеходов. Новые подробности появились в распоряжении «МК».

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным издания, женщина выехала на трамвайные рельсы и столкнулась с трамваем, который стоял на соседних путях. После этого автомобилистка продолжила движение по рельсам. Через какое-то время машину занесло, и россиянка выехала на тротуар, сбив женщину с детьми.

По данным «112», за рулем находилась 37-летняя Наталья Украинская, которая утверждает, что потеряла сознание. Водительский стаж женщины — с 2009 года.