Десятки машин попали в ДТП во Владивостоке из-за гололеда. Видео

На острове Русский около АЗС Mitsubishi Pajero Mini вылетел в кювет и загорелся. Сбить пламя удалось прибывшим на место пожарным, водитель внедорожника не пострадал. На кадрах от очевидца видно, что рядом с перевернувшейся машиной произошло еще несколько ДТП — один водитель врезался в столб, другие столкнулись между собой.