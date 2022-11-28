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1 час назад

Десятки машин попали в ДТП во Владивостоке из-за гололеда

Газета.Ru

Десятки аварий произошли во Владивостоке из-за гололеда, причем одна из машин перевернулась и загорелась, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Десятки машин попали в ДТП во Владивостоке из-за гололеда. Видео
Фото: TelegramTelegram

На острове Русский около АЗС Mitsubishi Pajero Mini вылетел в кювет и загорелся. Сбить пламя удалось прибывшим на место пожарным, водитель внедорожника не пострадал. На кадрах от очевидца видно, что рядом с перевернувшейся машиной произошло еще несколько ДТП — один водитель врезался в столб, другие столкнулись между собой.

Отмечается, что ДТП произошли из-за образовавшейся на дорогах скользкой корки. По этой причине перекрыли проезд на крутых спусках — по улице Капитана Шефнера и в микрорайоне Зеленый бульвар.

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