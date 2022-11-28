Водитель грузовика сбил пешехода и протаранил здание в Москве

Водитель грузовика сбил пешехода и протаранил здание, расположенное на Дорожной улице на юге Москвы . Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ , передает ТАСС .

27 ноября на улице Свободы на севере Москвы женщина за рулем автомобиля Kia выехала на тротуар и сбила 36-летнюю мать с двумя несовершеннолетними детьми. В итоге женщина скончалась на месте, двоих детей госпитализировали. Впоследствии один из них скончался. В московском дептрансе сообщили, что россиянка выехала на тротуар, потому что не справилась с управлением.