Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
28 минут назад

Задавившую мать и ребенка в Москве женщину уже лишали прав на 4 месяца

Москва24иещё 10

Женщину, которая насмерть сбила мать и ребенка на северо-западе столицы, до этого уже лишали прав на четыре месяца, передает РИА Новости со ссылкой на картотеку судебных дел.

Задавившую мать и ребенка в Москве женщину уже лишали прав
Фото: телеграм-канал SHOTтелеграм-канал SHOT

Согласно постановлению мирового судебного участка Тверского района от 3 марта 2021 года, женщина проехала на красный свет, в результате чего спровоцировала ДТП. На тот момент сама виновная в судебном заседании участие не принимала.

Происшествие с участием детей случилось вечером в воскресенье, 27 ноября. Находясь за рулем Kia, женщина вылетела на тротуар на улице Свободы и сбила женщину с двумя детьми.

В результате ДТП 36-летняя мать скончалась на месте, а ее четырехлетний сын – в машине скорой. Одиннадцатимесячную девочку, которая в момент аварии находилась в коляске, доставили в медучреждение с сотрясением головного мозга.

Позднее в прокуратуре сообщили, что водитель Kia находилась в состоянии наркотического опьянения. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 15 лет.

ДТП,Kia,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители