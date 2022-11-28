Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 60.75EUR 63.30
Войти в почту
1 час назад

Тело убитого кирпичом мужчины вылетело из окна машины после ДТП

Газета.Ruиещё 1

В Татарстане мужчина убил приятеля и попал в аварию, когда перевозил его труп в автомобиле, сообщает РЕН ТВ.

Убитый кирпичом мужчина вылетел из окна машины после ДТП
Фото: Газета.руГазета.ру

Инцидент произошел 25 ноября. Двое мужчин употребляли спиртные напитки в селе Кадырово. Между ними возник конфликт, в результате чего 32-летний мужчина ударил кирпичом по голове 53-летнего собутыльника, который скончался. Нападавший связал мужчине руки бельевой веревкой, погрузил в свою машину и ночью попытался вывезти в сторону Альметьевска.

По дороге убийца попал в ДТП — его автомобиль оказался в кювете, а труп вылетело в окно. Мужчина бросил тело убитого на обочине и забрал у него банковскую карту, после чего на попутках уехал домой. Воспользовавшись картой, он купил торт, алкоголь и два букета цветов.

Утром полицейские задержали мужчину у него дома. Он сознался в убийстве. Выяснилось, что ранее задержанный уже был судим за грабеж, кражу и угрозу убийством.

Ранее сообщалось, что в Рязани военный сломал нос гаишнику, защищая пьяную жену от лишения прав.

ДТП,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители