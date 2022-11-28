Убитый кирпичом мужчина вылетел из окна машины после ДТП

В Татарстане мужчина убил приятеля и попал в аварию, когда перевозил его труп в автомобиле, сообщает РЕН ТВ.

Фото: Газета.ру Газета.ру

Инцидент произошел 25 ноября. Двое мужчин употребляли спиртные напитки в селе Кадырово. Между ними возник конфликт, в результате чего 32-летний мужчина ударил кирпичом по голове 53-летнего собутыльника, который скончался. Нападавший связал мужчине руки бельевой веревкой, погрузил в свою машину и ночью попытался вывезти в сторону Альметьевска.

По дороге убийца попал в ДТП — его автомобиль оказался в кювете, а труп вылетело в окно. Мужчина бросил тело убитого на обочине и забрал у него банковскую карту, после чего на попутках уехал домой. Воспользовавшись картой, он купил торт, алкоголь и два букета цветов.

Утром полицейские задержали мужчину у него дома. Он сознался в убийстве. Выяснилось, что ранее задержанный уже был судим за грабеж, кражу и угрозу убийством.