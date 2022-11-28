Сбившая женщину с детьми москвичка была в состоянии наркотического опьянения

Москвичка, сбившая накануне мать с двумя детьми на северо-западе Москвы, находилась в состоянии наркотического опьянения. Об этом говорится в Телеграм-канале столичной прокуратуры.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«По результатам медицинского освидетельствования у 37-летней подозреваемой, находившейся за рулем автомобиля, установлено состояние опьянения (наркотического). Ее действия подлежат квалификации по пункту "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», - говорится в сообщении.

Авария произошла на улице Свободы в воскресенье вечером. Сообщалось, что у 37-летней женщины был небольшой стаж вождения – с 2019 года. В результате ДТП мать и один ребенок погибли, второй ребенок находится в больнице. Ранее сообщалось, что в момент аварии женщины не находилась в состоянии опьянения.

Как уточнялось, женщина на автомобиле Kia Sportage выехала на встречную полосу, где столкнулась со стоящим трамваем, следовавшим по маршруту №6. После автомобиль продолжил движение, выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов. 36-летняя женщина от полученных травм умерла на месте, также погиб один из детей. Второго ребенка госпитализировали с сотрясением головного мозга.