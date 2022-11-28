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2 часа назад

Появились новые подробности о сбившей мать с детьми в Москве женщине

Илья Родин

Автоледи, которая насмерть сбила женщину и ребенка на северо-западе столицы, ранее лишали водительских прав на четыре месяца. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на источники.

Появились новые подробности о виновнице резонансного ДТП в Москве
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что водитель автомобиля марки Kia в воскресенье, 27 ноября, выехала на тротуар и сбила женщину и двух ее детей.

В результате инцидента погибли мать и один ребенок, второй был экстренно госпитализирован и в настоящее время находится в больнице.

Экспертиза показала, уточнили в московской прокуратуре, что автоледи села за руль в состоянии наркотического опьянения. Предварительно, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Автомобиль сбил на тротуаре женщину с детьми в Москве

По данным агенства, в 2021 году Наталья Украинская «совершила проезд на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло» столкновение с другим транспортным средством.

Суд признал ее виновной в совершении правонарушения и назначил ей наказание в виде лишения прав сроком на четыре месяца.

Ранее сообщалось, что в Москве на улице Свободы иномарка буквально вылетела на тротуар и сбила мать с двумя детьми. Женщина и семилетний малыш погибли.

ДТП,Kia,
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