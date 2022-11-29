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14 минут назад

Страшное ДТП с жертвами произошло на севере Москвы

Елена Прошина

На Ленинградском шоссе на севере Москвы произошла авария, два человека погибли. Спасатели пытаются извлечь их тела из машины, обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Страшное ДТП с жертвами произошло на севере Москвы
Фото: ТАССТАСС

Как говорится в сообщении, авария произошла на севере Москвы на Ленинградском шоссе в районе дома 94. Легковой автомобиль марки Peugeot на высокой скорости врезался в ограждение. От удара машина превратилась в груду металла. Все, кто находился внутри, погибли от полученных травм. Спасатели пытаются достать их тела из искореженного автомобиля.

Следователи устанавливают все обстоятельства происшествия, причина аварии в данный момент не установлена.

ДТП,Peugeot,
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