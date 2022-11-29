Страшное ДТП с жертвами произошло на севере Москвы

На Ленинградском шоссе на севере Москвы произошла авария, два человека погибли. Спасатели пытаются извлечь их тела из машины, обстоятельства происшествия выясняются. Об этом сообщает РЕН.ТВ.

Как говорится в сообщении, авария произошла на севере Москвы на Ленинградском шоссе в районе дома 94. Легковой автомобиль марки Peugeot на высокой скорости врезался в ограждение. От удара машина превратилась в груду металла. Все, кто находился внутри, погибли от полученных травм. Спасатели пытаются достать их тела из искореженного автомобиля.