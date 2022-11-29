Водитель умер за рулем своего автомобиля во время движения в Красноярске. Об этом сообщает паблик "ЧП Красноярск" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел сегодня около 7 часов утра на пересечении улиц Партизана Железняка и Аэровокзальная. Автомобиль Honda пересек по диагонали проезжую часть, въехал в столб, а дальше выехал на встречную полосу.

Позже выяснилось, что находившийся за рулем машины 40-летний мужчина мертв. По одной из версий, он умер во время того, как управлял автомобилем, а не вследствие ДТП.