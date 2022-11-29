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39 минут назад

Автомобиль с мертвым водителем врезался в столб в Красноярске

Газета.Ru

Водитель умер за рулем своего автомобиля во время движения в Красноярске. Об этом сообщает паблик "ЧП Красноярск" в социальной сети "Вконтакте".

Инцидент произошел сегодня около 7 часов утра на пересечении улиц Партизана Железняка и Аэровокзальная. Автомобиль Honda пересек по диагонали проезжую часть, въехал в столб, а дальше выехал на встречную полосу.

Машина насмерть сбила идущего по зебре пешехода и попала на видео

Позже выяснилось, что находившийся за рулем машины 40-летний мужчина мертв. По одной из версий, он умер во время того, как управлял автомобилем, а не вследствие ДТП.

Ранее сообщалось, что автокатастрофа произошла на севере Москвы. Автомобиль на большой скорости влетел в ограждение, погибли два человека в машине. Трагедия случилась около дома 94 по Ленинградскому шоссе.

ДТП,Видео,Honda,
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