Подросток устроил смертельное ДТП в Москве

Смертельную аварию на Ленинградском шоссе в Москве, которая произошла утром во вторник, 29 ноября, устроил 17-летний подросток. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительной информации, автомобиль Peugeot принадлежал 21-летней пассажирке, которая по неустановленным причинам решила передать управление несовершеннолетнему. В результате ДТП они скончались на месте.
Напомним, что машина на огромной скорости влетела в ограждение в районе дома № 94. От сильного удара транспортное средство смяло и тела находившихся в нем людей пришлось извлекать спасателям.
Ранее, 28 ноября, серьезная авария произошла на 50-м км автодороги М-7 «Волга» в районе подмосковного Ногинска. В результате столкновения трех автомобилей и двух грузовиков пострадали два человека.