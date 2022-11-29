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1 час назад

Смертельную аварию на Ленинградском шоссе в Москве устроил подросток

Никита Бородкин

Смертельную аварию на Ленинградском шоссе в Москве, которая произошла утром во вторник, 29 ноября, устроил 17-летний подросток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Подросток устроил смертельное ДТП в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По предварительной информации, автомобиль Peugeot принадлежал 21-летней пассажирке, которая по неустановленным причинам решила передать управление несовершеннолетнему. В результате ДТП они скончались на месте.

Опубликовано видео последствий смертельного ДТП в Ставропольском крае

Напомним, что машина на огромной скорости влетела в ограждение в районе дома № 94. От сильного удара транспортное средство смяло и тела находившихся в нем людей пришлось извлекать спасателям.

Ранее, 28 ноября, серьезная авария произошла на 50-м км автодороги М-7 «Волга» в районе подмосковного Ногинска. В результате столкновения трех автомобилей и двух грузовиков пострадали два человека.

ДТП,Peugeot,
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