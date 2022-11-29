Подросток устроил смертельное ДТП в Москве

Смертельную аварию на Ленинградском шоссе в Москве, которая произошла утром во вторник, 29 ноября, устроил 17-летний подросток. Об этом сообщает РЕН ТВ.

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По предварительной информации, автомобиль Peugeot принадлежал 21-летней пассажирке, которая по неустановленным причинам решила передать управление несовершеннолетнему. В результате ДТП они скончались на месте.

Напомним, что машина на огромной скорости влетела в ограждение в районе дома № 94. От сильного удара транспортное средство смяло и тела находившихся в нем людей пришлось извлекать спасателям.