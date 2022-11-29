Брата Пашиняна сбила машина

Брата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Армена сбила машина. Об этом сообщает армянское издание Armlur.am со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, ДТП произошло в административном районе Малатия-Себастия. Брата премьер-министра госпитализировали с переломами.
Отмечается, что водитель не скрылся с места аварии.
Официального подтверждения информации о ДТП с участием Армена Пашиняна пока нет.
Ранее Никол Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).