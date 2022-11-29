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38 минут назад

Брата премьер-министра Армении сбила машина

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Брата премьер-министра Армении Никола Пашиняна Армена сбила машина. Об этом сообщает армянское издание Armlur.am со ссылкой на собственные источники.

Брата Пашиняна сбила машина
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, ДТП произошло в административном районе Малатия-Себастия. Брата премьер-министра госпитализировали с переломами.

Отмечается, что водитель не скрылся с места аварии.

Официального подтверждения информации о ДТП с участием Армена Пашиняна пока нет.

Ранее Никол Пашинян отказался подписать декларацию Совета коллективной безопасности (СКБ) Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

ДТП,Никол Пашинян,Совет коллективной безопасности,
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